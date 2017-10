EXCLU AVANT PREMIERE - A l'état sauvage (M6) : Face à Shy'm, Mike Horn raconte le jour où il a failli mourir - VIDEO

Lundi 9 octobre, M6 diffusera un nouveau volet de "A l'Etat sauvage". Pour cette cinquième expédition, Mike Horn a emmené Shy'm en plein cœur de la région reculée du Mustang, au milieu des paysages époustouflants. À la frontière entre le Népal et le Tibet, cette région est aussi appelée « le Royaume Interdit » car elle a été pendant de nombreuses années interdite aux étrangers avant de s'ouvrir très progressivement au monde extérieur à partir de 1991. Pendant 4 jours et 3 nuits, Tamara, alias Shy'm, et le célèbre explorateur, vont parcourir près de 50 kilomètres dans des circonstances éprouvantes avec une météo capricieuse qui affichera 30 degrés au thermomètre en journée pour descendre jusqu'à 8 degrés en pleine nuit.

Ce sont dans ces rudes conditions que l'aventurier fera une incroyable déclaration. Il explique à la chanteuse comment il a failli mourir, au Congo, lors d'un de ses voyages. "Mis devant un peloton d’exécution", il a trouvé le courage d'avancer vers les hommes qui le visaient. "J'ai marché vers les gens avec le fusil, j'ai pris le fusil, je l'ai mis contre ma tête et j'ai dit "Tire quand je te regarde dans les yeux"" lui a-t-il avoué.

