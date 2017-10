Cinéma : Le film d'horreur "Ça" en tête du box office - découvrez le classement !

Avec près de 582.000 spectateurs supplémentaires, frôlant le cap du 1,5 million de fauteuils en deuxième semaine, le film d'horreur "Ça", adaptation sur grand écran d'un roman d'épouvante de Stephen King, avec un clown maléfique à l'affiche, conserve la tête du box-office français, selon CBO Box-Office.

A l'affiche de 569 cinémas, "Le Petit Spirou", a attiré plus de 224.000 spectateurs en première semaine. Enfin "Seven Sisters" de Tommy Wirkola perd une place, sur la troisième marche du podium avec un peu plus de 208.000 entrées supplémentaires et un cumul en cinquième semaine frôlant les 1,6 million de fauteuils. Seul film français au box office, "Mon Garçon", le thriller de Guillaume Canet, a attiré 140 000 spectateurs en deuxième semaine.

.

Voici le classement :

.

1. "Ça" : 581.250 (cumul 2e semaine : 1.489.839) - copies : 387

2. "Le Petit Spirou" : 224.512 (nouveauté) - copies : 569

3. "Seven Sisters" : 208.651 (cumul 5e semaine : 1.564.770) - copies: 608

4. "Mon Garçon" : 140.531 (cumul 2e semaine : 290.981) - copies : 340

5. "Barry Seal: American traffic": 138.349 (cumul 3e semaine : 548.211) - copies: 353