Forbes publie son classement annuel des rappeurs les mieux payés au monde ces douze derniers mois - Découvrez qui arrive en tête !

Comme en 2016, on retrouve le rappeur Diddy au sommet du classement. Avec une certaine augmentation par rapport à l'an dernier car Sean “Diddy” Combs a touché deux fois plus d'argent qu'en 2016, c'est-à-dire 130 millions de dollars en 12 mois. Il confiait d'ailleurs à Forbes "On gagne toujours à travailler dur". C'est ce que Drake peut confirmer car il est à la seconde place du classement. Ainsi, l'artiste le plus joué sur les plateformes de streaming a gagné 92 millions de dollars grâce à ses contrats publicitaires avec Apple, Nike et Sprite et sa tournée Boy Meets World. Le célèbre Jay-Z termine le podium de ce classement avec la troisième place, avec 42 millions de dollars de revenus.

Ce classement met en lumière les nouveaux noms du rap, moins connus, mais qui percent. L'un d'entre eux, Chance The Rapper est ainsi cinquième de ce classement. L'artiste de 24 ans a un parcours atypique car il n'a aucune maison de disque et utilise internet pour diffuser et streamer ses musiques. De plus, comme Drake, il cumule les contrats publicitaires, notamment avec Kit Kat et Apple. Grâce aux festivals et à ses concerts, il a amassé 32 millions de dollars ces douze derniers mois.

Deuxième sensation peu connue de ce classement, moins connu que ces confrères, Lil Yachty. Il atteint la vingtième position du classement, avec 11 millions de dollars de revenus.

Une seule femme a sa place dans ce classement : la rappeuse Nicki Minaj, seizième avec 16 millions de dollars.

On retrouve dans ce classement les artistes ayant créé les plus gros tubes de l'année comme DJ Khaled, Kendrick Lamar et Macklemore.

Le total des revenus de ces vingt artistes les mieux payés du monde de la musique rap est de 619.5 millions de dollars. Un chiffre en hausse de 38% par rapport au total de 2016.

Comme chaque année, pour établir son classement, Forbes a additionné les revenus des tournées avant impôts, des ventes de disques et du merchandising des artistes, de juin 2016 à juin 2017.

Voici le classement de Forbes, en dollars :

1. Diddy 130 millions

2. Drake 94 millions

3. Jay-Z 42 millions

4. Dr Dre 34.5 millions

5. Chance The Rapper 32 millions

6. Kendrick Lamar 30 millions

7. Wiz Khalifa 28 millions

8. Pitbull 27 millions

9. DJ Khaled 25 millions

10. Future 23 millions

11. Kanye west 22 millions

12. Birdman 20 millions

13. J.Cole 19 millions

14. Swizz Beatz 17 millions

15. Snoop Dogg 16.5 millions

16. Nicki Minaj 16 millions

17. Lil Wayne 15.5 millions

18. Macklemore & Ryan Lewis 11.5 millions

19. Rick Ross 11.5 millions

20. Lil Yachty 11 millions