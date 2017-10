Justin Bieber ne trouve aucun propriétaire prêt à l'héberger malgré l'énorme loyer qu'il est prêt à payer - Découvrez pourquoi !

Justin Bieber paie cher son image de fêtard! En effet, alors que le chanteur est prêt à payer 100 000 dollars de loyer par mois, personne n'est prêt à lui faire confiance. L'artiste a une réputation qui lui colle a la peau : on dit qu'il est fêtard, irrespectueux et ingérable... Autant dire que pour les propriétaires, ce n'est pas attirant malgré la situation financière de la star. Ainsi, Justin Bieber loge actuellement à l’hôtel et ce depuis un an, au Montage Hotel de Beverly Hills.

Un propriétaire a déclaré au "New York Post" "De nombreuses personnes de la ville se sont mises d’accord pour ne lui louer aucun bien immobilier". Il a aussi ajouté que «lui et son entourage saccagent les locations et rechignent à payer les réparations». Un agent de Beverly Hills confirma cette information au "New York Post" : "Justin propose de payer 100 000 dollars par mois pour des endroits qui ne les valent pas. Mais son entourage et lui ont la réputation de détruire les locations et de faire des difficultés quand vient le moment de payer pour les réparations. »

Or, payer les pots cassés, Justin Bieber connaît. Le chanteur de "Sorry" avait été condamné à payer une amende de 90 000 dollars après avoir jeté des œufs sur la villa d’un voisin qui s'était plaint du bruit. Ces dégâts avaient coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros aux propriétaires de la maison.

