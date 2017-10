L'actrice Pauley Perrette, qui incarne Abby, annonce qu'elle quitte la série américaine "NCIS"

Mauvaise nouvelle pour les fans de "NCIS". Une actrice emblématique de la série américaine a annoncé son départ à la fin de la saison actuellement diffusée aux Etats-Unis.

Sur Twitter, Pauley Perrette a tenu à mettre les choses au clair après les nombreuses rumeurs circulant autour de son personnage. "C'est vrai, je quitte 'NCIS' après cette saison. Beaucoup de fausses histoires ont circulé quant à la raison", a déclaré la comédienne qui incarne Abby Sciuto en précisant que c'est une décision qu'elle a prise l'année dernière.

Et d'ajouter : "Non, je n'ai pas de ligne de cosmétiques et non, la chaîne et l'équipe ne sont pas fâchées contre moi".

Pauley Perrette est à l'affiche de la série "NCIS" depuis 2003. La quinzième saison de la série américaine est diffusée depuis le 26 septembre dernier sur la chaîne CBS.

Voici le message posté sur Twitter par Pauley Perrette

