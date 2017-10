Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: Prostitution et télé réalité - Philippe Bilger en plateau - "TPMP" vs "Quotidien"

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique. Chaque jour, le journal des médias, le point sur les audiences, le zapping et nos dossiers.

Au sommaire:

- le - Le scandale de la prostitution dans la télé réalité. L’affaire a été lancée il y a 15 jours après les révélations du blogueur Jeremstar chez Thierry Ardisson… Demain, le magazine Public va publier une enquête de 5 pages avec des révélations. En avant première le journaliste Nicolas Touderte qui a réalisé cette enquête va venir nous en parler en plateau.

- Hier soir Cyril Hanouna a affirmé que l’équipe de Yann Barthes avait fait pression sur un de ses invités pour qu’il ne vienne pas dans Touche pas à mon poste. Notre dossier

- En direct sur notre plateau, Philippe Bilger qui a écrit un édito qui fait mouche après l’affaire Christine Angot chez Laurent Ruquier. Le magistrat honoraire parle de sadisme médiatique, et affirme que Christine Angot a été embauché par Laurent Ruquier pour que le pire arrive dans l’émission. Il parle d’arrogance, de médiocrité…

