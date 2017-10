Smartphone, enceintes connectées ... Google lance de nouveaux appareils activés et compte bien concurrencer Apple et Amazon

Smartphone Pixel 2, enceintes connectées, écouteurs intelligents...: en présentant mercredi toute une nouvelle déclinaison d'appareils activés grâce à l'intelligence artificielle, Google est bien décidé à concurrencer sur tous les fronts les autres mastodontes technologiques Apple et Amazon.

"Nous sommes enthousiasmés par le passage d'un monde centré sur le mobile à un monde centré sur l'intelligence artificielle", a déclaré le patron de Google, Sundar Pichai, lors d'une présentation à San Francisco. "Il s'agit non seulement d'intégrer l'apprentissage des machines aux produits, mais encore de repenser totalement la façon de fonctionner des objets", a-t-il poursuivi. "Nous travaillons en même temps sur le logiciel (+software+) et les appareils (+hardware+) parce que c'est le meilleur moyen de faire avancer l'informatique", a également expliqué le responsable. Côté "software", Google a amélioré son assistant vocal --Google Assistant-- : grâce à l'intelligence artificielle, il peut distinguer les différents membres du foyer qui s'adressent à lui pour adapter ses réponses à son interlocuteur.

Le groupe californien, qui s'était lancé pleinement l'an dernier dans le monde du "hardware" avec son téléphone Pixel et son haut-parleur connecté à commande vocale Google Home, a décliné mercredi une série de produits utilisant les fonctionnalités de Google Assistant. Très attendu, "le téléphone Pixel 2, avec le meilleur de Google à l'intérieur", dispose d'un "appareil photo plus performant" que le premier modèle et d'un meilleur écran sur toute la face avant de l'appareil, a déclaré Mario Queiroz, un des responsables produits du groupe. Il est disponible en pré-commande mercredi à 649 dollars (849 pour la version plus grande XL), aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Inde, avant de l'être dans d'autres pays d'ici la fin de l'année. Le Pixel 2 entre en concurrence directe avec la gamme Galaxy du sud-coréen Samsung et avec les iPhone d'Apple.

La firme à la Pomme avait dévoilé mi-septembre trois nouveaux modèles d'iPhone : le 8 (à partir de 699 dollars aux Etats-unis) et le 8 Plus. Mais seul l'iPhone X possède un écran sur toute la face avant de l'appareil. Il sera vendu près de 1.000 dollars aux Etats-Unis. Pour aller avec le Pixel 2, Google a présenté des écouteurs sans fils -Pixelbuds- capables de traduire la conversation simultanément en 40 langues. Google n'a pas précisé la date de disponibilité du Pixel 2 mais selon la presse spécialisée, il devrait être disponible courant octobre, coupant ainsi l'herbe sous le pied d'Apple, qui promet le X pour début novembre seulement. La partie logicielle et l'intelligence artificielle constituent certainement "le nouvel horizon", a réagi l'analyste Ross Rubin, de Reticle Research "Beaucoup des domaines dans lesquels (Google) se lance - smartphones, ordinateurs portables, écouteurs - sont déjà des marchés matures mais l'intelligence (artificielle) et la connectivité font la différence", a-t-il poursuivi, estimant que Google se place "en marque haut de gamme juste derrière Apple".

Google a par ailleurs présenté une version plus petite de son enceinte pour la maison Google Home : le Home Mini, qui ressemble à un gros bouton rond, en tissu, vendu 49 dollars. C'est cette fois Amazon que Google concurrence directement, entamant une véritable guerre des prix. Amazon domine le marché prometteur des enceintes intelligentes, avec l'Echo, qui se décline en un modèle plus petit, le Dot, vendu aux Etats-Unis... 49,99 dollars. Google a en outre dévoilé une version au contraire plus imposante de Google Home, qui met l'accent sur la qualité du son: le Home Max.

L'appareil ressemble à une enceinte hi-fi. A 399 dollars, le produit vient sur les terres de l'enceinte connectée d'Apple, le HomePod, qu'Apple a dévoilé en juin et promet d'ici la fin de l'année, à 349 dollars. Le groupe a aussi annoncé un appareil mêlant les fonctions d'un ordinateur portable et celles d'une tablette, appelé PixelBook (à partir de 999 dollars), ainsi qu'une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle (99 dollars). Enfin, le groupe a présenté un petit appareil photo portatif capable de prendre des photos tout seul en reconnaissant les visages. Google s'est acheté récemment --pour un milliard de dollars- les services de près de 2.000 ingénieurs du taïwanais HTC, illustrant son souhait de se lancer à plein dans la fabrication d'appareils.