Le Conseil supérieur de l'audiovisuel Belge interpellé à son tour par des téléspectateurs sur l'affaire Christine Angot

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles a reçu des plaintes de téléspectateurs belges et français à propos d'une séquence polémique dans l'émission "On n'est pas couché" diffusée samedi soir sur France 2, indique-t-il mardi. Ces plaintes seront transférées au CSA français.

Sandrine Rousseau, l'ex-secrétaire adjointe d'Europe Ecologie-Les Verts, était l'invitée de l'émission "On n'est pas couché" diffusée dans la nuit de samedi à dimanche pour présenter son livre "Parler", où elle évoque l'agression sexuelle dont elle a été victime et le tabou qui entoure les violences faites aux femmes. Elle a été sèchement rabrouée par la chroniqueuse Christine Angot, elle-même violée durant sa jeunesse, qui l'a accusée de se poser en victime plutôt qu'en tant que personne et de parler au nom de toutes les victimes.