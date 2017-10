La Société des Journalistes de France 2 demande des explications à la direction de la chaîne après la censure du zapping en début de semaine

C'est une des conséquences de la polémique autour de Christine Angot et de son face à face avec Sandrine Rousseau. Ce lundi, « Vu » le zapping quotidien de France Télévisions, n’a pas été diffusé sur France 2 et Franceinfo. La direction de France 2 ne souhaitait pas que des extraits de On n'est pas couché soient diffusés une nouvelle fois sur l'antenne.

La Société de Journalistes de Francerinfo et de France 2 a publié un communiqué dans lequel à la direction du groupe « de s’expliquer en détail sur cette programmation ».

La SDJ affirme qu’il "serait regrettable que le service public remette en cause la liberté de ton dont devait bénéficier cette émission présentée par France 2 comme ‘un regard impertinent et libre sur le monde de l’image ‘. Il s’agirait là d’un très mauvais signal, susceptible d’écorner la crédibilité de l’ensemble des rédactions de France Télévisions aux yeux du public".

Et la SDJ de rappeler que le Zapping, version Canal+, n’a jamais été censuré par le passé.