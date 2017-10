Syndicats et patronat du transport routier ont conclu hier soir un accord "sanctuarise certaines primes" qui garantit le maintien des frais de déplacement et le le 13e mois

Syndicats et patronat du transport routier ont conclu hier soir un accord permettant de sanctuariser des annexes de rémunération menacées par la réforme du Code du travail, le gouvernement saluant un texte qui "respecte l'esprit des ordonnances".

Il aura fallu une journée de négociations, marquée par de multiples revirements et suspensions de séance, pour aboutir à un accord paraphé par les ministères du Travail et des Transports. Il "permet ce soir de lever les dernières inquiétudes encore exprimées" par la profession, ont réagi les ministres Muriel Pénicaud et Élisabeth Borne dans un communiqué, persuadées que le texte final s'est écrit "dans le respect de l'esprit des ordonnances".

Toute la journée, les syndicats avaient pourtant regretté le manque d'empressement du gouvernement à s'engager dans ce qui pouvait paraître comme une brèche dans la réforme du Code du travail.

Cet "accord historique" a été bâti "en une demi-heure" avec le patronat mais ensuite il a fallu "une journée pour tordre le bras aux ministères", a résumé Thierry Douine (CFTC).