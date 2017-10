La direction de France 2 réagit pour la 1ère fois à la polémique sur "On n'est pas couché": "Bien sûr, Christine Angot reste chroniqueuse chez Ruquier !"

Caroline Got, directrice exécutive de France 2, a réagi ce soir pour la première fois, sur Europe 1, à la polémique autour de Christine Angot et Sandrine Rousseau chez Laurent Ruquier. Elle déplore l'émotion provoquée par ce qui s'est passée: "Je comprends le trouble d'une partie des téléspectateurs, mais la chaîne avait choisi d'inviter Sandrine Rousseau car nous faisons un gros travail pour lutter contre le harcèlement des femmes, il ne faut pas oublier à cause de cela tous nos efforts."

A la question de savoir si Christine Angot allait rester chroniqueuse dans "On n'est pas couché", Caroline Got a répondu "oui, elle va rester chroniqueuse bien évidemment."

Et d'ajouter: "La morale de cette histoire c'est que c'est un débat qu'il fallait ouvrir sur la violence des femmes et je regrette que ça se soit mal passé. Fallait-il couper la totalité de la séquence ? Je ne le pense pas, car il y a eu 40 minutes d'échange mais juste quelques minutes de tension, mais on souhaité que cela soit montré et pas fantasmé."