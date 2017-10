Après avoir révélé qu'il avait "triché" dans la "Roue de la fortune", Christophe Dechavanne précise ses propos

Hier après-midi, alors qu'il était invité des "Grosses Têtes" de RTL, Christophe Dechavanne a déclaré qu'il avait déjà "triché pour aider des candidats" lors du jeu "La Roue de la Fortune", le jeu de TF1 qu'il présentait entre 2006 et 2011. L'animateur précisait que "c'est la seule chose" qu'il a faite.

"Comme j’avais l’habitude, au bout d’un moment, de voir le rythme de cette pu***n de roue, je savais quand on la lançait, où elle allait à peu près, donc j’aidais le candidat en lui indiquant un peu", continuait-il en confiant avoir déjà "soufflé la réponse en finale pour que le gars gagne une bagnole".

Ce midi, Christophe Dechavanne a tenu à préciser ses propos pour le site Internet LeHuffPost. "Ce n'est pas de la triche. J'ai aidé, par le geste, par la parole à tourner la fameuse roue pour que ça atteigne les cases les plus sympathiques pour les candidats. Mais ce n'est pas de la triche. Tout ça s'est fait devant onze caméras et surtout des millions de téléspectateurs", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "Le principe du tricheur, c'est de cacher. Moi je l'ai fait devant tout le monde. Tout ce que j'ai fait, c'est de dire parfois 'Poussez plus fort' ou 'Allez encore un peu', c'est de la triche ça? Non. D'autant que ça avait une chance sur deux de vraiment les aider. Tout à toujours été transparent. C'était juste une aide psychologique".

.