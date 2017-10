EN DIRECT - Egletons - Un salarié de GM&S a le genou cassé lors d'affrontements avec les CRS - Emmanuel Macron n'ira pas à la rencontre des manifestants - VIDEO

17h27: Michel Vergnier, maire de Guéret et ancien député de la Creuse, réagit sur le site La Montagne : "On souhaitait le dialogue, on a eu les matraques"

17h09: La préfecture de la Creuse annonce que Emmanuel Macron n'ira pas à la rencontre des manifestants, annonce France 3

16h36: Emmanuel Macron est arrivé à Egletons

15h49: En milieu d'après-midi, la tension est montée d'un cran face aux gendarmes. Un barrage a été forcé et les forces de l'ordre ont utilisé des gazs lacrymogènes pour disperser les manifestants, un salarié a même été blessé à un genou pendant l'affrontement.

Ça chauffe entre manifestants et forces de l'ordre à Egletons. Usage de gaz lacrymogènes #Corrèze pic.twitter.com/0I3IO8swB1 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) 4 octobre 2017

15h47: Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, doit se rendre aujourd'hui en Corrèze, à Egletons, pour présenter son projet de réforme de la formation professionnelle. Les salariés de GM&S l'attendent de pied ferme.