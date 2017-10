Jeannette Bougrab répond au coup de gueule de Bourdin: "J'étais dans les locaux de RMC mais il m'a pourri à l'antenne !"

Ce matin, en direct sur RMC, Jean-Jacques Bourdin a poussé un coup de gueule dans sa matinale contre Jeannette Bougrab. "Elle était soit-disant dans un taxi et nous n'avons plus aucune nouvelle !", lâchait le journaliste en précisant qu'elle "ne sera plus jamais invitée" de la matinale. Quelques heures après ce coup de gueule, l'ex-secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à la Vie associative a tenu à donner sa version des faits alors qu'elle était sur le plateau de LCI.

"Je me suis fait allumée parce que j'étais en retard sur le plateau de Monsieur Bourdin. Je suis une maman célibataire. J'ai levé ma petite à 7h du matin, le taxi qu'ils m'avaient commandé n'était pas là", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter : "Je prends ma fille et on commande un taxi. On est dans les bouchons. On arrive à 7h40, on nous fait attendre, on nous dit que ce n'est pas possible... On ne nous donne pas un verre d'eau, je dois signer une décharge quand je rentre dans le studio parce que j'ai ma fille avec moi".

"Ensuite, je me suis fait pourrir à l'antenne par Jean-Jacques Bourdin alors que j'étais dans les locaux. Gentillement, Bernard Accoyer [ex-président de l'Assemblée nationale, ndlr] m'a dit 'Jeannette je vais te raccompagner chez toi'. Ma fille s'est fait réveiller à 6h du matin et je viens de me faire pourrir la figure par Bourdin toute la matinée en disant que plus jamais il ne m'inviterait et que j'étais irrespectueuse", a-t-elle conclu.

