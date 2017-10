EXCLU - L'écrivaine Valentine Goby lance une pétition après l'affaire Angot: "Je suis horrifiée que les impôts financent ces horreurs"

Près d'une semaine après la diffusion du clash entre Sandrine Rousseau et Christine Angot dans "On n'est pas couché", la séquence fait parler. L'écrivaine Valentine Goby a publié sur Internet une pétition afin de demander des excuses de l'émission présentée par Laurent Ruquier sur France 2.

Invitée ce matin de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, l'auteure a expliqué à Jean-Marc Morandini son choix de "citoyenne indignée". "J'ai voulu dénoncer l'abus de position dominante de deux chroniqueurs [Christine Angot et Yann Moix, ndlr] avec la complicité d'une émission. [...] Sandrine Rousseau était invitée pour évoquer un livre où elle dénonce la chape de plomb qui pèse sur les femmes victimes d'agressions sexuelles, dont elle fait partie. Seulement, ça n'a pas été le sujet de l'émission", a-t-elle déclaré en exclusivité.

Et d'ajouter : "Son message a été balayé avec une violence inouï. Christine Angot l'accusait avec une suffisance rare de produire un discours trop convenu, Yann Moix regrettait son manque de détails et de réalisme dans l'écriture. On peut juger maladroite ou inefficace la démarche de Sandrine Rousseau. Il est abjecte de nier sa parole en la traduisant devant un tribunal littéraire".

Pour Valentine Goby, "la souffrance ne peut justifier une pareille agression". "Je demande des excuses de l'émission à Sandrine Rousseau, qui ne nous a rien demandée. Par ailleurs, j'espère que ça va initier une réflexion de la part du CSA sur les missions du service public, qui me semblent bafouées. (...) Lorsque je tombe sur des images comme celles-là, je suis horrifiée que les impôts servent à financer de telles horreurs", a-t-elle conclu.

