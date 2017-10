EXCLU - Julien Lepers sera-t-il chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" sur C8 ? Il répond dans "Morandini Live" - Regardez

Ce matin, Julien Lepers était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. L'animateur - qui présentera un nouveau jeu de culture générale, baptisé "Bethewone", sur Via - a évoqué les rumeurs concernant sa possible arrivée dans "Touche pas à mon poste" en tant que chroniqueur sur C8.

"J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai jamais dit. Cyril [Hanouna], je le connais très bien et je l'aime beaucoup. On discute, on se voit. Je l'ai vu il y a dix jours", a-t-il déclaré en exclusivité.

Jean-Marc Morandini lui a alors demandé s'il avait envie d'être autour de la table des chroniqueurs de l'émission de C8. "Non, pas du tout. Pour le moment, ma réponse est non. Tous mes efforts et mes talents sont tournés vers mon nouveau projet", a précisé Julien Lepers.

