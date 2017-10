Etats-Unis: L’effrayante statistique sur les incidents d'armes à feu impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans - Regardez

Hier soir dans "L'info du vrai" sur Canal Plus, Yves Calvi revenait sur la tuerie de Las Vegas, survenue dimanche soir. Le journaliste s'interrogeait sur les armes à feu en libre circulation aux Etats-Unis, et plus particulièrement leur utilisation par les enfants.

Avec son équipe, ils se sont arrêtés sur un chiffre effrayant. Dans le pays, chaque semaine, un incident implique un enfant entre 1 et 3 ans qui a tiré avec une arme à feu et blessé quelqu'un.

