Gilles Verdez très sévère après la première de Fanny Agostini lundi soir dans "Thalassa" sur France 3: "Ce n'est plus Thalassa !" - Regardez

Hier soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna proposait à ses chroniqueurs de revenir sur le retour de "Thalassa". C'est Fanny Agostini qui a repris l'émission et qui a proposé une nouvelle version plus moderne.

Un pari raté pour Gillez Verdez qui a considéré que "Thalassa était bel et bien "mort". "Ce n'est plus Thalassa. C'est 'Les carnets de Julie' ou 'Des racines et des ailes'", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Ca a été incarné pendant 42 ans et là, on l'a jeté à la mer. On a fait autre chose".

