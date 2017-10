Depuis 48h, une nouvelle mise à jour pour l'application Morandini afin de corriger les petits bugs et répondre à vos demandes !

Vous avez été nombreux à réagir après le lancement il y a un mois de notre nouvelle application. Globalement vous aimez beaucoup le nouveau design plus proche du blog et nous vous avions demandé de nous faire part de vos remarques pour aller encore plus loin.

C'est fait, et nous avons depuis 24h une nouvelle mise à jour pour répondre à vos demandes comme, par exemple, le son qui ne se met plus en marche automatiquement sur les vidéos quand vous êtes en mode silence ou encore la possibilité de passer en mode paysage sur les tablettes...

On vous écoute et on avance grâce à vous !

Merci

.

Cliquez ICI pour accéder à notre application

.