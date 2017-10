Le gros coup de gueule de Jean-Jacques Bourdin: "Vous n'entendrez plus jamais parler de Jeannette Bougrab sur l'antenne de RMC !" - Ecoutez

C'est un nouveau coup de gueule en direct ce matin, et cette fois c'est Jeannette Bougrab qui a été la cible de la colère de Jean-Jacques Bourdin.

L'ancienne secrétariat d'État à la Jeunesse et à la Vie associative dans le troisième gouvernement de François Fillon devait visiblement participer à la matinale de RMC, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu:

"Elle était soit-disant dans un taxi et nous n'avons plus aucune nouvelle !" a lancé Jean-Jacques Bourdin très agacé. "J'espère qu'elle est plus sérieuse dans ce qu'elle dit que pour ses rendez-vous. En tout cas, elle n'est pas là et ne donne plus aucune nouvelle et ne répond pas à son téléphone. Elle a disparu de la circulation...Je peux vous dire une chose, c'est fini ! Elle ne sera plus jamais invitée... Dans la vie on est sérieux ou on l'est pas. Vous n'entendrez plus jamais parler de Jeannette Bougrab sur l'antenne de RMC !"