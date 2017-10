Le projet de "Sex and the City 3" a-t-il été abandonné à cause de Kim Cattrall? La comédienne répond aux attaques de Sarah Jessica Parker

Si "Sex and the City 3" est finalement annulé, c'est à cause de Kim Cattrall selon Sarah Jessica Parker qui aurait eu beaucoup d'exigences.

Celle qui incarne Samantha dans la célèbre série a décidé de répondre à sa collègue dans l'émission "Life Stories" de Piers Morgan.

Elle déclare "C'est assez extraordinaire d'avoir une mauvaise presse à propos de quelque chose à laquelle j'ai dit non il y a presque un an".

Et d'ajouter: "Je pense que Sarah Jessica Parker aurait pu être plus gentille. Je ne sais pas quel est son problème. Je ne l'ai jamais su." Kim Katrall explique avoir été contactée en décembre 2016 pour "Sex and the City 3" sur grand écran, une proposition qu'elle a refusée: "Je me souviens très clairement de cette décision. J'ai reçu un appel et je savais exactement, je pouvais sentir, que la réponse était simplement 'Merci, mais non, ça ira'. Ce n'est pas parce que je voulais plus d'argent ou plus de scènes ou plus de choses. C'était une décision claire dans ma vie. Je veux clôturer un chapitre et en commencer un autre. J'ai 61 ans. C'est maintenant".

"Une autre actrice devrait jouer mon personnage. C'est un super personnage à interpréter. Je l'adorais. Peut-être qu'ils pourraient choisir une Samantha Jones afro-américaine ou hispanique? (...) Je suis passée à autre chose. C'est ce que mes 60 ans m'ont fait. Il est temps pour moi de prendre des décisions pour moi, pas pour ma carrière, pour moi.", a-t-elle conclu.