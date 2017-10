Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: Exclu: Julien Lepers en plateau pour son retour - Affaire Angot (suite) - Levothyrox: la pression des médias

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique. Chaque jour, le journal des médias, le point sur les audiences, le zapping et nos dossiers.

Au sommaire:

Exclu: Julien Lepers vient nous parler de son retour à la télé. Ce sera à la fin du mois d'octobre et il va animer un jeu. Il va nous révéler tous le détails

Exclu: L’écrivaine Valentine Goby, Prix des libraire 2013, nous explique pourquoi elle a lancé une pétition pour demander des excuses à "On n'est pas couché" après l'affaire Angot. Nous ferons également un point sur cette affaire qui a même provoqué hier la censure du zapping de France 2

Levothyrox: Comment les médias et les réseaux sociaux ont fait bouger les choses ? La Président de l'association des malades de la thyroïde nous expliquera comment la pression des média sur l'état et sur le laborotoire fait bouger les choses

.