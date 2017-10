Les ventes de voitures dopées aux USA en raison du remplacement de centaines de milliers de véhicules détruits par les ouragans

Les ventes de voitures ont été dopées aux Etats-Unis en septembre, en raison du remplacement de centaines de milliers de véhicules détruits par les ouragans Harvey et Irma au Texas et en Floride.

Environ 1,52 million de voitures neuves ont ainsi été écoulées dans le pays au mois de septembre, en hausse de 6,1%, ce qui a notamment fait les affaires de General Motors (GM) et Ford, les deux premiers constructeurs automobiles nationaux. Les ventes de GM ont bondi de 11,86% par rapport à septembre 2016 et celles de Ford de 8,7% sur un an.

Selon des analystes, la demande va se poursuivre dans les prochains mois, suivant les indemnisations des personnes touchées par les ouragans dévastateurs, notamment à Houston. Outre la forte demande, le prix moyen de la transaction y a augmenté de 18% en septembre, ce qui est un bon signe pour la rentabilité des constructeurs automobiles entamée par les nombreuses promotions offertes jusqu'en août pour essayer de relancer des ventes atones depuis le début de l'année.