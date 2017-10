Fusillade Las Vegas: La police diffuse les vidéos enregistrées par les caméras fixées sur les uniformes des forces de l'ordre - Regardez

Le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, a fait un point sur l’enquête sur la fusillade de dimanche, qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés. Les enquêteurs ont retrouvé 23 armes dont plusieurs fusils d’assaut dans la chambre louée par Paddock au 32e étage du Mandalay Bay, à environ 400 mètres du festival country. Le shérif a confirmé que 12 armes semi-automatiques avaient été modifiées par un « bumb stock », un mécanisme fixé sur la crosse qui permet d'utiliser le recul pour renvoyer le fusil vers l’avant et de tirer presque aussi vite qu’avec une arme automatique, à environ 500 balles/minute.

La police a également retrouvé une vingtaine d’armes au domicile du tireur, à Mesquite, des milliers de munitions et plusieurs kilos d’explosifs. Plusieurs boutiques du Nevada et des Etats voisins ont confirmé avoir vendu légalement des armes à Stephen Paddock, qui n’avait pas d’antécédent judiciaire ni de troubles mentaux connus.

La police qui a diffusé une vidéo d'un peu plus de 2 minutes avec des extraits des vidéos tournées par les forces de l'ordre pendant la fusillade grâce aux caméras fixées sur les uniformes de certains policiers..