L'ex-Miss France Camille Cerf présentera "Le super bêtisier" sur NRJ12 à partir du samedi 21 octobre en prime

Le samedi 21 octobre prochain, à 20h55, Camille Cerf, Miss France 2015, présentera "Le Super Bêtisier" sur NRJ12.

Chaque samedi, retrouvez les images les plus drôles, les plus beaux fous-rires, les stars qui dérapent ainsi qu’un florilège de gaffes, bourdes, chutes et dérapages en tous genres. Enfants terribles, animaux incontrôlables mais aussi vidéos qui font le buzz et venues du monde entier, rien n’a échappé à NRJ 12 pour vous offrir le meilleur bêtisier !

Présentation

Cette semaine, vous saurez tout des dessous de la télé : vidéos hilarantes de stars en délire, hit-parade des moments de gêne et de solitude de vos présentateurs préférés, animateurs dénudés qui perdent le contrôle, medley des meilleurs duplex sur les chaînes d’info avec des amoureux coquins en arrière-plan. Golden baby, alias les bébés les plus drôles du web, meilleurs entartrages et festival de boulettes seront également au rendez-vous !

