Romain Duris incarnera Vernon Subutex dans la série adaptée de la trilogie écrite par Virginie Despentes

La trilogie de livres écrite par Virginie Despentes va avoir droit à une adaptation en série TV ! Dans un communiqué, Canal Plus annonce le tournage de la série "Vernon Subutex" a débuté.

La série composée de neuf épisodes de trente minutes est produite par Juliette Favreul Renaud et Estelle Sanson pour 27.11 Production et par Emmanuel Daucé pour Tetra Media Fiction. Le scenario de la fiction sera écrit par Cathy Verney et Benjamin Dupas.

L'acteur Romain Duris tiendra le rôle principal de cette série : Vernon Subutex. Le roman raconte l'histoire d'un ancien disquaire parisien expulsé de chez lui dans la foulée de la faillite de son magasin, qui trouve refuge chez d'anciens amis qui, chacun leur tour, l'hébergent quelques nuits.

