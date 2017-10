Les créateurs de vidéos sur internet, tels les youtubeurs, vont désormais pouvoir bénéficier de financements du CNC

Les créateurs de vidéos sur internet, tels les youtubeurs, vont pouvoir bénéficier de financements du CNC grâce à un nouveau fonds d'aide doté de 2 millions d'euros par an, a annoncé mardi le Centre national du Cinéma et de l'image animée. "L'idée c'est d'aller chercher les nouveaux créateurs là où ils se trouvent. Il est essentiel pour nous de soutenir ces nouvelles écritures qui utilisent de nouveaux formats, de nouveaux codes de réalisation...", a indiqué la présidente du CNC, Frédérique Bredin, lors d'une présentation. Le CNC, qui souhaite soutenir une centaine de projets par an, a dû imaginer un nouveau mécanisme de soutien pour répondre aux spécificités de cette production vidéo, "spontanée et sans diffuseur", mis au point au terme d'une consultation avec une centaine de youtubeurs lancée il y a un an.

"On accompagne un écosystème qu'on est en train d'intégrer à notre exception culturelle", a souligné Julien Neutres, responsable du projet au CNC. Deux types d'aides seront possibles: une aide à la création d'oeuvres qui pourra aller jusqu'à 30.000 euros et une aide à la structuration, réservée aux chaînes internet, qui pourra aller jusqu'à 50.000 euros, renouvelable une fois. Le formulaire pour l'aide à la création sera mis en ligne le 20 octobre. Pour postuler, il faut avoir au moins 10.000 abonnés ou avoir été sélectionné en festival. Tous les types de projets vidéos sont acceptés, à l'exception du contenu pour les marques (brand content). C'est une commission composée de 10 membres (qui n'ont pas encore été nommés) qui donnera son feu vert au financement ou non des projets et décidera du montant. La première décision est attendue pour la fin de l'année et cette commission se réunira 5 fois par an. L'aide "à la structuration" est ouverte aux créateurs qui ont une chaîne suivie par au moins 50.000 abonnés avec l'ambition côté CNC d'être un incubateur, a détaillé Julien Neutres.

"Etre créateur sur le net, c'est un équilibre économique qui n'est pas évident. Avoir un soutien c'est très important. Sur Youtube, beaucoup de contenus se ressemblent, pour faire du clic. Ce fonds c'est une opportunité pour les créateurs de faire quelque chose de différent, c'est une vraie aubaine", a jugé le youtubeur Cyprien, qui a activement participé à la consultation. "Au-delà du dynamisme que ça va apporter à toute la filière, le CNC montre qu'il sait s'adapter avec un dispositif rapide et simple", a salué de son côté Lorenzo Benedetti, président du réseau de chaînes en ligne (MCN) Studio Bagel.