La saison 3 de "Broadchurch" sera diffusée à partir du lundi 23 octobre à 20h55 sur France 2

Avis aux fans de "Broadchurch", la saison 3 arrive sur France 2! Les épisodes inédits seront diffusés sur la chaîne publique dès lundi 23 octobre à 20h55.

Au total, huit épisodes de 45 minutes chacun seront diffusés à compter de cette date.

A noter que France 2 rediffusera tous les épisodes de la saison 2 en deuxième partie de soirée.

Chris Chibnall, producteur et scénariste, décrit cette saison :

Quelle aventure extraordinaire ! Quel chemin parcouru ! Depuis les débuts modestes inspirés d’une balade en 2011 sur la Côte jurassique – où je réside – jusqu’au succès mondial dans 180 pays, deux remakes internationaux et une adaptation romanesque ont été réalisés... sans parler des excursions, qui reprennent le parcours de ma promenade originelle ! Dans cette dernière saison, Ellie Miller et Alec Hardy enquêtent sur une affaire de violences sexuelles.

Pour élaborer ce nouvel opus, nous avons consacré beaucoup de temps aux recherches. La scripte Samantha Hoyle et moi-même avons travaillé en étroite collaboration avec des associations d’aide aux victimes de violences sexuelles, des conseillers spécialisés, la police chargée de ces crimes, mais aussi avec les survivants. Ces personnes nous ont apporté leurs conseils à chaque étape : du scénario au script, du tournage au montage des épisodes – certains conseillers apparaissent même dans une séquence. Parce que ce type d’agressions est en hausse, je tenais à raconter l’histoire de Trish. Les statistiques rapportent une augmentation de 41 % des plaintes pour viol – par rapport à l’année précédente.

Les images sexualisées sont omniprésentes, l’accès à la pornographie est devenu très simple et apparemment très courant. C’est un problème pour les couples, pour les parents et les familles, pour les individus et la collectivité. J’avais donc besoin que le lieutenant Ellie Miller et l’inspecteur Alec Hardy reprennent du service pour explorer le sujet. Ce chapitre débute trois ans après les derniers événements à Broadchurch. De l’eau a coulé sous les ponts. Certaines personnes sont parties, d’autres se sont installées. Cette nouvelle enquête vient mettre au défi l’efficacité de l’ancien duo. Des suspects apparaissent, des vérités éclatent, et Broadchurch se dévoile comme jamais, avec de nouveaux lieux et ses paysages exceptionnels capturés dans la région du Dorset. Les prouesses et le talent des acteurs de la série se révèlent immuables.

Cette saison, l’incomparable Olivia Colman, secondée par David Tennant, Jodie Whittaker et Andrew Buchan sont rejoints par de nouvelles recrues de qualité : Julie Hesmondhalgh, Sarah Parish, Lenny Henry, Mark Bazeley, Georgina Campbell, Charlie Higson et Roy Hudd. Broadchurch a été une expérience bouleversante autant pour moi que pour l’équipe qui travaille dessus. J’ai été profondément surpris et touché par la passion du public pour cette histoire et les personnages.

Mais toutes les belles histoires ont une fin. Et j’espère que celle-ci saura tirer sa révérence avec une bonne dose de rebondissements, de rires et de larmes.