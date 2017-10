Jean-Luc Lemoine entouré de nombreux humoristes pour le gala "Juste pour rire" le vendredi 27 octobre en prime sur C8

Le vendredi 27 octobre à partir de 21h, la soirée sera placée sous le signe de l'humour sur C8.

Pour sa 14e édition, le Gala "JUSTE POUR RIRE" s’engage et décrypte la société et les médias à sa manière ! Aux commandes de cette soirée : Jean Luc Lemoine accompagné sur scène d’Anne Roumanoff, Blanche Gardin, Kyan Khojandi, Francis Cloutier, Anthony Kavanagh, Tony Saint-Laurent, Laurent Paquin, Romane Frayssinet, Franky Laff, Yassine Belattar et Cartman qui affirmeront haut et fort leurs idéaux.

Dans une société aux opinions polarisées où le débat public ressemble à un ring de boxe virtuel et où le citoyen est invité à s’impliquer dans toutes sortes de causes, l’humour engagé est le seul à brasser des idées.