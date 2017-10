David Ginola, Philippe Etchebest ou encore Ophélie Meunier vont fêter les 40 ans du Puy du Fou le mercredi 25 octobre en prime sur M6 - VIDEO

Le mercredi 25 octobre, à 21h00, M6 diffusera l'émission événement "40 ans du Puy du Fou : les animateurs font le spectacle". Élu deux fois meilleur parc d’attraction du monde, le Puy du Fou fête ses 40 ans. À cette occasion, cinq animateurs de M6 ont accepté de relever un défi insensé !

David Ginola, Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, Julia Vignali et Jérôme Anthony vont participer aux plus grands spectacles du parc. Et pas pour faire de la figuration. Ils n’ont que 48 heures pour apprendre à devenir cascadeur, mousquetaire, gladiateur, danseuse de flamenco ou encore fauconnière ! Ils seront encadrés par les vrais comédiens du Puy du Fou, des professionnels exigeants qui vont placer la barre très haut !

En effet, lors des représentations, le public ne devra pas se rendre compte qu’il y a des débutants sur scène. Pendant leur apprentissage ils découvriront des métiers aussi difficiles que passionnants, et vivront des moments uniques avec les artistes du Parc, qui vont les accueillir comme s’ils avaient toujours fait partie des leurs.

Stéphane Rotenberg sera lui aux côtés de nos cinq protagonistes tout au long de l’émission pour suivre leur progression, mais aussi à travers eux, amener les téléspectateurs dans les coulisses du parc préféré des Français.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de l'émission.

.

Regardez

.