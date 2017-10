Clash Sandrine Rousseau/Christine Angot: Géraldine Maillet accuse Catherine Barma et Laurent Ruquier d'avoir prémédité la séquence - VIDEO

Hier soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs revenaient sur la séquence qui a fait beaucoup parler ce week end : Le clash dans "On n'est pas couché" sur France 2 entre Sandrine Rousseau et Christine Angot.

Pour Géraldine Maillet, la séquence était préméditée par Catherine Barma, la productrice, et Laurent Ruquier pour faire du buzz et de l'audience. "S'ils connaissent Christine Angot, ils savent qu'elle a été violée et qu'elle le raconte dans un livre", a-t-elle déclaré.

