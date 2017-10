Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: L'affaire Angot - Tatiana-Laurence et les violences faites aux femmes - Réagir aux images de Vegas

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire:

- Affaire Angot: Le ton monte avec la secrétaire d'Etat qui décide de saisir le CSA, un communiqué de Europe Ecologie qui met en cause Laurent Ruquier et le lancement d'une pétition. Le point complet.

- Tatiana-Laurence Delarue en plateau: Après l'affaire "Angot", la difficulté de témoigner à la télé sur la violence faite aux femmes. Tatiana a battue pendant des mois à 18 ans par son compagnon

- Comment ne pas sombrer dans la déprime face aux images de la violence à Las Vegas ou Marseille ? Des médecins répondent en direct et en plateau

- Les miracles de la chirurgie pour enfants ce soir sur NT1: Chaque année des milliers de bébé naissent défigurés à cause d'une maladie ou d'un accident. Le producteur en plateau.

