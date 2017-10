Malgré un démenti cette nuit, Tom Petty, star de la pop folk américaine, serait finalement décédé ce matin après un arrêt cardiaque

Plusieurs médias américains, notamment CBS News, ont annoncé la mort du chanteur Tom Petty dans la soirée, avant un démenti de la police qui avait donné l'information. Le rockeur avait été retrouvé dans sa maison de Malibu, en Californie, inconscient et sans pouls, selon des sources policières anonymes citées par TMZ. Mais finalement ce matin, un peu après 6h, heure de Paris sa mort a été annoncée de façon officielle par son porte-parole.

Tom Petty a marqué l'histoire du rock avec son groupe The Heartbreakers. Il est décédé une semaine après avoir clôturé une tournée américaine marquant le quarantième anniversaire de sa formation. Tom Petty, qui a également sorti des albums solo, était en outre un des protagonistes, le temps de deux albums, du supergroupe The Travelling Wilburys, avec Jeff Lynne et George Harrison. Roy Orbison, qui participait également au projet, était décédé après l'enregistrement du premier opus.

