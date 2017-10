TF1 annonce officiellement les noms des deux nouveaux coachs de "The Voice Kids" pour la saison prochaine !

Alors que la quatrième saison de "The Voice Kids" s'est terminée samedi dernier sur TF1, la chaîne vient d'annoncer le nom des coachs qui seront présents dans la cinquième saison de l'émission.

Les jeunes candidats passeront devant un jury composé de Jenifer et de Patrick Fiori, déjà présents dans la précédente saison, et de deux nouveaux. Il s'agit de la chanteuse Amel Bent et du rappeur Soprano.

Pour mémoire, il y a quelques semaines, M Pokora a annoncé qu'il ne serait pas de retour dans la prochaine saison de "The Voice Kids".

