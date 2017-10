Audiences septembre: TF1 stable, France 2 et France 3 remontent, M6 en baisse - Grosses variations sur la TNT

France 2 a retrouvé des couleurs à la rentrée après avoir chamboulé une nouvelle fois ses programmes de l'après-midi, tandis que TF1 est restée stable et M6 a reculé, selon le baromètre mensuel de Médiamétrie publié lundi. La Deux enregistre une nette progression avec 13,2% de part d'audience moyenne en septembre (PdA), contre 12,5% en septembre 2016. France 2 reste cependant loin de son niveau de septembre 2015 (14,4%).

Le leader TF1 reste stable à 20,3% (-0,1 point sur un an), porté par ses fictions ("La Mante" par exemple) et ses JT. Sur la troisième marche du podium, M6 perd près d'un point d'audience par rapport à septembre 2016, avec 9,9% de PdA en moyenne, et repasse sous la barre des 10%. France 3 progresse légèrement à 9,1% (+0,2 point). Par groupes, France Télévisions est leader en septembre avec 28,1% de PdA devant TF1 (TF1, TMC, HD1, NT1, LCI).

"Les programmes engagés et les nouveautés ont trouvé leur public", s'est félicité le groupe dans un communiqué. C8 perd 0,1 point sur un an, à 3,2%, tandis que Canal+ retrouve des couleurs à 1,6% (+0,2 point). Les petites chaînes restent stables: TMC à 3,1%, W9 à 2,6%, RMC Découverte à 2%, France 4 à 1,8%, NRJ 12 et Gulli à 1,5%, CStar à 1,2%, Chérie 25 à 1,1%. 6ter progresse de 0,3 point, à 1,8% et Numéro 23 de 0,4 point, à 1,2%. Deux chaînes du groupe TF1 ont rencontré quelques difficultés en septembre: NT1 dévisse de 0,6 point en un an, à 1,8%, et HD1 de 0,2 point, à 1,7%. France Ô perd aussi 0,2 point, à 0,8%.

L'Equipe revient à son niveau d'audience habituel (1,1%) après un été faste.

Du côté des chaînes d'info, le leader BFMTV conforte son avance avec 2,7% de PdA (+0,6 point en en un an), loin devant CNews (0,5%, -0,3 point depuis la grève de l'automne 2016), et LCI (0,6%, +0,2 point). La consommation de télévision fait un bond chez les seniors sur un an, selon les mêmes chiffres. Les individus âgés de 50 ans et plus ont regardé chaque jour la télévision pendant 5h02, soit 16 minutes de plus qu'il y a un an.

En conséquence, la consommation moyenne de l'ensemble de la population augmente légèrement, à 3h36 par jour. La consommation des enfants de moins de 15 ans baisse légèrement, à 1h35 par jour (-7 min).

Le panel Médiamat de Médiamétrie, représentatif des individus résidant en France métropolitaine, est composé de 11.446 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5.000 foyers. Les résultats de la plupart des chaînes intègrent l'audience de leurs services de rattrapage.