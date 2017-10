Hier soir dans "20h30 le dimanche" sur France 2, Laurent Delahousse accueillait Marie-Anne Chazel sur son plateau.

Le journaliste a proposé à la comédienne de revenir sur sa carrière et notamment sur deux rôles qui ont marqué le public : Zézette et Ginette dans "Le père noël est une ordure" et "Les visiteurs".

Mais ces personnages sont-ils devenus au fil des années trop encombrants pour elle ?

