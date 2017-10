EN DIRECT - Las Vegas: Au moins 50 morts et 200 blessés - Cette tuerie est la plus meurtrière dans l'histoire des US - Le tireur a ouvert le feu depuis sa chambre d'hôtel

13h12: Selon les informations de NBC, Stephen Paddock, le tueur, est bien un tueur isolé, sans lien avec une organisation. La police écarte, pour le moment la piste du terrorisme. On sait qu'il a vécu à Mesquite, au Nevada depuis juin 2016. Auparavant, il a vécu 5 ans à Reno. Il avait aussi une adresse en Floride de 2013 à 2015.

Stephen Paddock était connu des autorités locales, mais n'était pas connu, en revanche, des service de la police fédérale.

Le tireur était dans sa chambre d'hôtel, au 32e étage du Mandalay Bay, lorsqu'il a ouvert le feu depuis sa fenêtre. Il a utilisé une arme automatique, en deux temps. La police a découvert sur les lieux plusieurs armes.

Voici sa photo diffusée dans la presse

13h03: La tuerie de Vegas est avec 50 morts la plus meurtrière dans l'histoire des USA

Voici la liste des tueries les plus sanglantes des 25 dernières années aux USA.

12 juin 2016 à Orlando est une tuerie de masse par fusillade perpétrée aux États-Unis, dans la boîte de nuit LGBT le Pulse, en Floride. Le Pulse, boîte de nuit fondée en 2004 par Barbara Poma et Ron Legler, organise des spectacles thématiques chaque soir et propose un programme mensuel mettant en vedette des événements éducatifs dirigés vers la communauté LGBT. Le bilan de cette fusillade est de quarante-neuf morts,

16 avr 2007: Un étudiant de 23 ans d'origine coréenne tue 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'université de Virginia Tech à Blacksburg (Virginie, est).

14 déc 2012 : Un jeune homme tue 26 personnes, dont 20 enfants de CP, dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), avant de se suicider

16 oct 1991: Un homme tue 22 personnes dans un restaurant de Killeen (Texas) et en blesse une vingtaine avant de se donner la mort.

2 déc 2015: Deux islamistes radicalisés d'origine pakistanaise ouvrent le feu lors d'un déjeuner de Noël à San Bernardino (Californie, ouest), faisant 14 morts et 22 blessés

12h37: Un nouveau bilan fait état de 50 morts et de plus de 200 blessés, selon le sherif de la ville



Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lors d'une fusillade qui a éclaté dimanche soir à Las Vegas, dans l'ouest des Etats-Unis, lors d'un festival en plein air de musique country, a annoncé la police. Le tireur de trouvait au 32e étage de l'hôtel-casino Mandalay Bay, à proximité duquel se tenait un concert.

"Les policiers s'y sont rendus et ont abattu le suspect à cet endroit. Il est mort", a déclaré à la presse le shérif de Las Vegas Joe Lombardo. Il a été identifié, il s'agit d'un résident de la ville, a ajouté le shérif, sans révéler son identité.

"Nous avons plus de 100 blessés et plus de 50 personnes qui sont mortes à ce stade", a-t-il indiqué. Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont inconnus. La police a précisé être à la recherche de la compagne du tireur, une jeune femme nommée Marilou Danley. Selon les premiers témoignages et de premières indications, des coups de feu ont été tirés contre de nombreuses personnes venues assister à ce concert du chanteur Jason Aldean.

12h36: Le tireur de Las Vegas a été identifié : il s'appellait Stephen Paddock (Shérif)

11h00: Ce que l'on sait sur l'attaque à 11h00

Une fusillade a éclaté tard dimanche soir à Las Vegas, à proximité de l'hôtel-casino Mandalay Bay, faisant au moins une vingtaine de morts et plus de 100 blessés, selon un bilan provisoire donné par le sherif de la ville Joe Lombardo.

L'auteur des coups de feu, qui a été abattu par la police, était un résident de la ville. Sa compagne est actuellement recherchée, a-t-il précisé lors d'une rapide conférence de presse.

Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont inconnus. Selon les premiers témoignages et de premières indications, des coups de feu ont été tirés contre plusieurs personnes, dont un officier de police lors d'un concert du festival.

L'hôpital de Las Vegas a accueilli "plusieurs" personnes avec des blessures par balles, a déclaré au journal Las Vegas Sun la porte-parole de l'University Medical Center, Danita Cohen.

Des images provenant du Mandalay Bay montraient une foule participant à un concert interrompu par des bruits ressemblant à des rafales d'arme automatique.

Sur des photos prises au moment du concert, on pouvait voir des personnes blessées, allongées sur le sol devant la scène où se produisait un chanteur, parfois réconfortées par un proche.

La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d'affolement dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe.



10h36: Selon un bilan provisoire donné par la police, il y a une vingtaine de morts et plus de 100 blessés



10h30: La police fait le point sur l'attaque



La police recherche deux voitures en lien avec l'attaque

Le tireur a été "abattu" et identifié. "C'était un résident local"

"Il n'y a plus de menace"



09h36: "Pour l'instant, nous pensons qu'il n'y a pas d'autres tireurs", a déclaré la police de Las Vegas sur Twitter.

09h30: Un nouveau bilan provisoire fait état de deux morts et de 24 blessés



09h06: «Nous confirmons qu'un suspect a été abattu. Il s'agit d'une enquête active. Encore une fois, merci de ne pas aller vers le Strip pour le moment», a indiqué la police sur Twitter.

09h05: La police annonce avoir abattu l'homme qui a ouvert le feu faisant 2 morts et plus de 20 blessés

08h54: La police demande de ne pas diffuser de vidéos en direct de la situation afin de ne pas mettre en danger les secours

08h44: La chaîne CNN rapporte que de nombreuses personnes ont été conduites à l'hôpital, tandis que des photos montrant des personnes prenant la fuite et d'autres à terre nous parviennent.

08h34: Une porte-parole du Centre universitaire médical de la ville a confirmé avoir accueilli "plusieurs" personnes blessées par balles, selon l'agence Associated Press.

La police locale demande sur Twitter d'éviter la zone dans laquelle les coups de feu ont été entendus.

08h29: Dans les médias américains, on parle actuellement d'un tireur solitaire et d'une intervention de masse des forces de police de Las Vegas. La fusillade aurait éclaté près de la scène d'un concert lors d'un festival de musique.

08h14: La police de Las Vegas est en alerte, après des tirs entendu autour ou dans le Mandalay Bay Resort and Casino. L'établissement est situé au Sud de Las Vegas, en face du McCarran Inertnational Airport. Le Route 91 Country Music Festival s'y déroule actuellement.

Des artistes qui y participent signalent avoir entendu des coups de feu. Selon des témoins, un policier a été blessé.

Plusieurs personnes touchées par les tirs seraient actuellement prises en charge à l'hôpital.

08h12: Une fusillade aurait éclaté il y a quelques instants à Las Vegas. Une information confirmée par un tweet de la police locale qui demande au public d'éviter Mandala Bay et confirme "des investigations concernant une fusillade".

Regardez

