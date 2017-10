Mulhouse: Un incendie dans un immeuble HLM fait 5 morts dont 4 enfants - Premières images vidéo du drame

10h00: Ce que l'on sait à 10h00



Cinq personnes, dont quatre enfants, ont péri et huit autres ont été blessées dans l’incendie d’un immeuble HLM à Mulhouse (Haut-Rhin), dans la nuit de dimanche à lundi, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Les fumées sont la cause du bilan très lourd du sinistre, selon les premiers éléments de l’enquête, qui doit encore déterminer l’origine de l’incendie.

Le feu «s’est déclaré dans une cave et s’est propagé dans la cage d’escalier» de cet immeuble de cinq étages, «entraînant le décès de cinq personnes dont quatre enfants, et huit blessés, dont trois graves», a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, dans un communiqué.

«On est en train de confirmer les identités», a précisé à l’AFP le maire (LR) de Mulhouse, Jean Rottner. «C’est terrible, toute la ville est secouée par ce drame», a-t-il ajouté.

Huit blessés, souffrant de brûlures et intoxiqués, ont été hospitalisés à Mulhouse, Nancy et Metz, a précisé la préfecture.

L’immeuble touché est situé dans le quartier de Bourtzwiller, une zone de sécurité prioritaire au nord de Mulhouse. Il compte dix appartements: trois appartiennent au bailleur social SomCo et sept sont en copropriété.

L’alerte a été déclenchée vers minuit, a expliqué le maire. Cinquante-trois pompiers et trois équipes du Samu ont été dépêchées sur place.

A leur arrivée, un épais dégagement de fumées toxiques noyait la cage d’escalier de l’immeuble et les secours ont évacué des habitants par les fenêtres.

08h18: Les premières images du drame

07h19: Le quotidien l'Alsace raconte ce qui s'est passé : Prévenus aux environs de minuit, les sapeurs-pompiers ont convergé par dizaines. A leur arrivée, ils ont constaté qu'un feu avait pris au sous-sol, noyant la cage d'escaliers dans une épaisse fumée.

Une vingtaine d'habitants, réfugiés aux fenêtres, ont été mis en sécurité dans les nacelles de la grande échelle et du bras élévateur articulé.

Huit blessés dont trois en "urgence absolue" Ce sont surtout les fumées qui sont à l'origine du bilan, très lourd: cinq personnes sont décédées. Huit autres ont dû être conduites dans différents hôpitaux mulhousiens pour des intoxications ou des brûlures, dont trois dans des états jugés graves: une femme et un homme âgés de 31 ans ainsi qu'un garçon de 8 ans.

07h13: Le feu a pris dans la cage d'escalier a a nécessité l'intervention de 50 pompiers avant d'être maîtrisé.

07h10: Mulhouse: Un incendie dans un immeuble HLM fait 5 morts, 8 blessés dont 5 graves (BFM TV)<