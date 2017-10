Une tenue sexy chez une fille peut-elle justifier une agression ? Regardez certaines réponses surréalistes hier soir sur M6 - Vidéo

Une tenue sexy chez une fille peut-elle justifier une agression ? C'est à cette question qu'on voulu répondre des jeunes filles à Lyon en faisant un test en pleine rue devant les caméras de dossier tabou sur M6.

Et si pour certains, la réponse est bien évidemment non, pour d'autres, les choses sont plus compliquées, et la tension est même montée d'un cran ! Regardez