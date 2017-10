Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews avec Karine Le Marchand en direct, polémique Angot et débat: Média et terrorisme

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire:

- Karine Le Marchand en direct pour faire le bilan de "L'amour est dans le pré"

- La colère de Christine Angot dans "On n'est pas couché" et la polémique

- Les images choc de "Dossier tabou" hier soir sur M6

- Comment parler des attentats sans tomber dans le jeu des terroristes ? Après l'attaque hier à Marseille, débat en direct avec de nombreux invités.