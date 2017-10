Polémique dans Dossier tabou sur M6: A Creil, les femmes ne peuvent pas aller dans les cafés car ils sont réservés aux hommes - Regardez

Dossier Tabou était diffusé hier soir sur M6 et s'intéressait au harcèlement. Une séquence a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. A Creil, dans l’Oise, des femmes aimeraient se déplacer librement ne serait-ce que d’aller dans un café… Mais c’est impossible, les hommes l’interdisent. Alors elles se sont regroupées et avec les caméras cachées d’M6 elles tentent simplement de se promener... Et soudain un homme les interpelle….

