Après son face à face avec Christine Angot, Sandrine Rousseau réagit pour la première fois: "Mes larmes étaient celles du désespoir"

Samedi soir, Sandrine Rousseau participait à l’émission "On n’est pas couché" sur France 2. L’occasion pour l’ancienne porte-parole d’EELV de faire la promotion de son livre Parler dans lequel elle évoque l’affaire Denis Baupin et l’agression sexuelle dont elle aurait été victime. Mais son intervention a été marquée par un échange houleux avec Christine Angot et Yann Moix, et surtout ses larmes qui ont choqué et ému les téléspectateurs.

Ce matin, pour la première fois, Sandrine Rousseau réagit: "Peut-être ne comprend-on pas tout des raisons de la montée de mes larmes et de mon désarroi. Mais dans celle-ci ce serait une erreur de ne voir que les résultats de l'agressivité dont je fais l'objet sur le plateau. Ces larmes sont avant tout celles du désespoir de voir à quel la point la parole est douloureuse et difficile et à quel point on a laissé sur le ring s’affronter deux femmes.