Audiences Access: Nagui sur France 2 passe TF1 et bat "50 Mn Inside" - Thierry Ardisson frôle le million de téléspectateurs sur C8

C'est un sale samedi pour TF1 qui a non seulement été battue en prime, mais également en access. Le magazine "50 Mn Inside" attire seulement 2.520.000 personnes soit 16,4% alors que Nagui passe devant sur France 2 avec "N'oubliez pas les paroles" et 2.809.000 personnes et 17,5% de part de marché.

De son côté Thierry Ardisson progresse sur C8 et frôle le million de téléspectateurs qu'il rate de peu avec 989.000 personnes et 5,4% de part de marché. Pendant ce temps sur France 5, C l'hebdo doit se contenter de 581.000 personnes et 3,7% de part de marché.