Audiences 2e partie de soirée: Laurent Ruquier attire 1.192.000 téléspectateurs avec le coup de gueule annoncé de Christine Angot sur France 2

Laurent Ruquier proposait hier un nouveau numéro de "On n'est pas couché" avec en particulier un buzz alimenté depuis 48 heures dans les médias autour du coup de gueule de Christine Angot. Grâce à ce coup de gueule l'émission fait plus que la semaine dernière mais reste sous les 1,2 million de téléspectateurs avec 1.192.000 téléspectateurs et 19% de part de marché.

En face, sur TF1, le magazine The Voice Kids affiche 2.365.000 personnes et 22,4% de part de marché, mais le Blind Test est largement distancé avec 22,4% de part de marché.