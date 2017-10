Barrière effondrée: Le président d'Amiens, Bernard Joannin, déclenche la fureur des internautes en accusant les supporters Lillois

Le président d'Amiens, Bernard Joannin, a déclenché une grosse colère des internautes hier soir sur twitter quand il a remis en cause l'encadrement des déplacements de supporters samedi après l'accident qui a vu une barrière s'effondrer sous le poids de supporters lillois au Stade de la Licorne.

Passé devant la presse alors que le match venait d'être interrompu définitivement, il a accusé des ultras lillois d'avoir provoqué l'accident en se jetant sur la barrière pour, selon lui, envahir le terrain.

«Le foot doit être une fête et les services de police nous avaient prévenus que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux lillois, et ils se sont lancés de façon désordonnée – plus de 500 personnes - sur cette barrière qui était en parfait état, la commission jugera. Mais imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain», a-t-il dit.

Très vite des dizaines internautes ont réagi en trouvant les réflexions déplacées et estimant que c'est l'état du stade qu'il fallait pointer et non les supporters dont plusieurs étaient hospitalisés.