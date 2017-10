En plein concert à New York le décor s'effondre sur Marilyn Manson - Le chanteur blessé a été hospitalisé - Vidéo

Le rockeur gothique Marilyn Manson a été hospitalisé cette nuit après avoir été blessé, lors d'un concert à New York alors qu'un énorme un élément de décor a visiblement basculé et chuté sur la scène au moment où le chanteur était juste dessous. Des vidéos postées par des fans montrent Marilyn Manson en train de chanter dans une salle de spectacle new yorkaise lorsqu'un décors en forme de pistolets géants lui tombe dessus.

Le concert a été immédiatement interrompu et le chanteur blessé conduit aux urgences. On ne connait pas la gravité de ses blessures dans l'immédiat.

Regardez la chute