William Leymergie: "Quand Verdez me critique dans TPMP, je peux pas lui dire: T'as vu ta gueule de fausse couche !" - Regardez

Invité il y a quelques jours dans TPMP, William Leymergie s'était retrouvé face à Gilles Verdez. Ce dernier n'avait pas mâché ses mots, estimant que l'arrivée du présentateur de Télématin sur C8 était une erreur et que son émission du midi était soporifique. Hier soir, chez Thierry Ardisson, William Leymergie a répondu à ces attaques: "Je crois qu'il est simplement dans le rôle qu'on lui a donné. Il y a une répartition des rôles dans cette émission. Maintenant, je me retiens quand je suis face à lui. Je vais pas lui dire: "tu as vu ta gueule de fausse couche !"

Une répartie qui a visiblement surpris sur le plateau de "Salut les terriens" et provoqué une salve d'applaudissements pour Leymergie.

Regardez