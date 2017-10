A 9 ans, Angelina de l'équipe Patrick Fiori sacrée grande gagnante hier soir "The Voice Kids" en direct sur TF1 - Regardez

C’est finalement Angelina qui a été sacrée grande gagnante de The Voice Kids par le public hier soir en direct sur TF1. A son audition à l’aveugle, Angelina avait séduit par sa petite frimousse et son accent chantant sur le titre « All in you » de Synapson ft. Anna Kova. A seulement 9 ans, elle avait réussi l’exploit de se faire retourner 3 fauteuils et c’est finalement dans l’équipe de Patrick Fiori que la jeune chanteuse avait choisi de poursuivre l’aventure.

Réalisant un parcours sans faute, Angelina est parvenue à gagner chaque étape de la compétition et avait décroché sa place en finale grâce à son interprétation de « J’envoie valser » de Zazie, qui avait particulièrement ému les coachs.

Pour la finale de ce soir, la petite fille avait choisi de reprendre le tube de Stromaé, Tous les mêmes. Une interprétation qui a conquis le coeur des téléspectateurs ! Avec … des votes, elle devient la grande gagnante de la saison 4 de The Voice Kids.