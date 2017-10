Deux résidents de Coulommiers lancent une cagnotte pour récolter des fonds pour rénover le commissariat de leur ville

Deux cousins d’une vingtaine d’années, résidents de Coulommiers, viennent de lancer une cagnotte pour récolter des fonds pour rénover le commissariat de leur ville.

Le jeune homme a déjà eu l’occasion de se rendre au commissariat de Coulommiers « pour de petits dépôts de plainte », « on voit le délabrement des locaux. On ne voit pas les salles les plus insalubres mais on voit les policiers entassés, l’imprimante ne fonctionnait pas. On sent un malaise. »

« Certains sont contre car ils estiment payer déjà assez d’impôts ou d’amendes. Mais il faut prendre cette démarche comme un don pour la recherche, explique-t-il. Mais je peux comprendre leur point de vue. »

A cette heure un peu plus de 300 euros ont été récoltés.