L'animateur Julien Lepers annonce son retour à la télé aux commandes d'un jeu sur des chaînes de télévisions locales

Julien Lepers sera bientôt de retour à la télévision. L'ancien animateur de "Questions pour un champion", absent des écrans depuis février 2016, présentera un nouveau jeu dès le 27 octobre, selon Télé Loisirs.

L'émission, baptisée "BeTheWone", sera diffusée chaque vendredi à 18h05 sur le réseau de chaînes locales "vià", sur le canal 34 de la TNT en Île-de-France. "

"C'est une première en France : les candidats et les utilisateurs participent simultanément en réseau multijoueurs, toutes les cinq minutes, sous la forme de courtes compétitions, à des challenges qui portent sur des sujets de culture générale. On va essayer de faire jouer en même temps des candidats en plateau et des candidats connectés, qui sont chez eux mais que je pourrai prendre à l'antenne."